2018-12-04T08:11:38+03:00
Общество

Более 189 тысяч тюменских ребятишек отдохнули в загородных центрах в 2018 году

Это 93% жителей Тюменской области от 6 до 17 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более 189 тысяч тюменских ребятишек отдохнули в загородных центрах в 2018 годуБолее 189 тысяч тюменских ребятишек отдохнули в загородных центрах в 2018 годуФото: Татьяна Коркина
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189 тысяч тюменских ребятишек (93% жителей Тюменской области от 6 до 17 лет) в 2018 году охвачены организованными формами отдыха и оздоровления. По словам заместителя губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, современные загородные детские лагеря сегодня хорошо оснащены, поэтому могут принимать детей круглый год.

В этом году в 650 оздоровительных организациях, включая пришкольные лагеря, отдохнули 155 тысяч ребятишек – это пять тысяч человек больше, чем в 2017 году. Благодаря занятости детей в летний период, с каждым годом удаётся добиваться снижения преступности среди несовершеннолетних – например, в этом году на 14%. По традиции, тюменские загородные центры принимают более четырех тысяч детей из Югры и ЯНАО.

Как отметила Ольга Кузнечевских, в 2018 году в Тюменской области летом было создано более 18 тысяч рабочих мест для подростков. Работали 30 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет, в их числе – более 10 тысяч на предприятиях внебюджетной сферы. Подростки благоустраивали и озеленяли территории, работали помощниками библиотекаря, делопроизводителями, рекламными агентами, были задействованы в сфере культуры, сферах ЖКХ и АПК.

Заместитель губернатора отметила, что за прошедший сезон отдыха и оздоровления не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации. Э

- Это результат большой организационной и профилактической работы. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. В регионе действует единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях и организациях. На протяжении десяти лет в Тюменской области реализуется практика страхования ребят, отдыхающих в загородных лагерях, от несчастного случая. Этот опыт признан успешным и рекомендован другим регионам РФ, - рассказала она.

Добавим, что уже сейчас областные загородные детские центры готовятся принять школьников в зимние каникулы.

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