2018-12-04T08:01:15+03:00
Общество

Известный продюсер и режиссер Лина Арифулина поделилась опытом с тюменскими предпринимателями

Марина АНТОНОВА
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Известный продюсер и режиссер Лина Арифулина поделилась опытом с тюменскими предпринимателямиИзвестный продюсер и режиссер Лина Арифулина поделилась опытом с тюменскими предпринимателями
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Автор громкого проекта «Фабрика звезд», продюсер и режиссер, эксперт по публичным выступлениям Лина Арифулина провела в Тюмени практикум для предпринимателей. Она выступила с авторской программой «Публичность. Харизма. Власть впечатлений».

Арифулина убеждена, что в любой сфере жизни, от бизнеса до отношений в семье, итог отношений между людьми зависит от того, как человек умеет управлять своими и чужими эмоциями, справляться с волнением, импровизировать и отвечать на неудобные вопросы, видеть и реагировать на манипуляции, "включать" харизму в нужное время.

- Как только вы перестаете говорить и думать о своей неуверенности, она уходит из вашей жизни, – считает эксперт.

Особое внимание Лина Арифулина уделяет умению настраивать голос и преодолению страха публичного выступления. Каждый участник практикума попробовал себя в роли выступающего перед аудиторией и получил индивидуальную обратную связь.

Арифулина убеждена, в жизни все зависит от умения управлять своими эмоциями

Арифулина убеждена, в жизни все зависит от умения управлять своими эмоциями

Организовала ее встречу в Тюмени Корпорация «Бизнес-Мастер».

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