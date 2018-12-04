СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-04T12:12:32+03:00

Пострадавшая в ДТП под Голышманово беременная женщина остается в реанимации. Фото vk.com

Врачи делают все, чтобы спасти ее жизнь

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Единственная выжившая в дорожной аварии в Голышмановском районе тюменка находится в реанимации. За жизнь 29-летней женщины борются врачи.

Напомним, жуткое ДТП произошло накануне на 239-м километре трассы возле поселка Черемшанка автомобиль Volkswagen Polo влетел в фуру. 36-летний водитель погиб на месте.

По предварительным данным, водитель иномарки после обгона перестраивался на свою полосу и машину закрутило, а затем вынесло на встречку, - пояснили в областной Госавтоинспекции. - В это время по встречной полосе шел большегруз Scania.

Бригаде скорой помощи вызов на место ДТП поступил в 11:30. Медики констатировали смерть одного человека, а молодую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу № 11 в Голышманово, сообщили в областном департаменте здравоохранения и добавили, что женщина беременная.

В социальных сетях тюменцы сообщают, что пострадавшая является жительницей села Успенское Тюменского района, ее сестра уже сообщила односельчанам, что ребенка спасти не удалось.

Врачи комментировать эту информацию отказались, подчеркнув, что не имеют на это согласия родственников.