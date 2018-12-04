В Тобольске возобновили конкурс на лучшее оформление города к Новому году

СЕГОДНЯ 07:26 2018-12-04T07:26:57+03:00

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В Тобольске возобновили давнюю традицию - конкурс на лучшее оформление города «Тобольск НОВОГОДНИЙ».

- Это поможет всем нам создать в нашем общем доме по-настоящему праздничную атмосферу, - отметил глава Тобольска Владимир Мазур.

Конкурс проводится до 16 декабря. Заявки на участие принимает Комитет по культуре и туризму. Итоги конкурса будут подведены 20 декабря по четырем категориям участников:

- объекты социальной сферы всех форм собственности и закрепленные за ними территории;

- предприятия сферы потребительского рынка товаров и услуг;

- предприятия промышленности, транспорта и связи;

- придомовые территории, дворовые площадки, жилые дома.

Участники, победившие в конкурсе, будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени.

Жители и гости города интернет-голосованием в сообществе «Тобольск МероПриятный» «ВКонтакте» определят обладателя «Приза зрительских симпатий» .

Награждение победителей на открытии Ледового городка на Красной площади Тобольского кремля 22 декабря в 16.00 часов.

- В новогодние каникулы в Тобольске обычно много туристов. В уходящем году в городе появились новые достопримечательности, а это значит, что гостей будет еще больше, - считает Владимир Мазур.

Комитетом по культуре и туризму составлен буклет мест, которые необходимо посетить в Тобольске зимой: объекты Тобольского музея-заповедника, курорт «Алемасова», Музей печати, Тобольский драматический театр. На буклете размещены куар коды, через которые с помощью телефона, можно перейти на сайт нашего города «Тобольск пора знакомиться» и получить более подробную информацию.

- Уверен, что этот год принесет в каждую семью счастье и радость, а то, насколько мир станет лучше, зависит от каждого из нас! Вместе мы можем многое, - добавил глава города, обращаясь к согражданам.