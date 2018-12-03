2018-12-03T20:56:34+03:00
Звезды

В Тюменской области пройдут Дни культуры коренных малочисленных народов Севера

Стартует праздник 6 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: комитет по делам национальностей Тюменской областиФото: комитет по делам национальностей Тюменской области
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В Тюменской области 6 декабря стартуют Дни культуры коренных малочисленных народов Севера. Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, главным событием национально-культурного проекта станет открытие этнографического стойбища «Увас мир хот»/ «Дом северных людей».

Все три дня в Центре культуры коренных малочисленных народов «Кедр» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1) пройдут дни открытых дверей. Гостям представят выставку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Северные узоры», где презентуют изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из цветных тканей, шитье бисером, скульптурные миниатюры из кости, предметы из дерева и бересты и многое другое. Здесь же пройдут и мастер-классы по созданию хантыйских традиционных орнаментов, изготовлению ненецких оберегов, плетению украшений из бисера.

Самые маленькие гости праздника посмотрят мультфильм по мотивам северных сказок, а взрослые – документальный фильм «Хозяин тайги», который расскажет о жизни демьянских хантов, и цикл «Ненцы: уроки предков».

Этностойбище «Дом северных людей» начнёт свою работу 9 декабря. Под открытым небом здесь разместились хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, вёсельные обласа, оленьи нарты и другие атрибуты традиционного уклада жизни аборигенов. Хозяйки угостят гостей традиционным супом из оленины и напоят травяным чаем с клюквой. В этот же день пройдут состязания по национальным видам спорта «Северное многоборье». Завершатся Дни культуры кмнс праздничной программой «Легенды седого Иртыша» в Уватском районе.

Напомним, дни культуры северных народов проходят по инициативе тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области.

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