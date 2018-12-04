Территорию пруда Южный в Тюмени готовят к зимним забавам

4 Дек. 06:03 2018-12-04T06:03:15+03:00

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Новую волейбольную площадку возле пруда Южный в Тюмени превратят в каток. Спорторганизаторы ДЮЦ «Старт» и коллектив школы № 69 предложили управе Калининского округа такую идею и получили поддержку. Здесь прекрасное освещение, есть скамейки и это безопаснее, чем кататься на пруду, сообщили в пресс-службе администрации города.

Каждый выходной на катке у Южного пруда спорторганизаторы из ДЮЦ «Старт» планируют обучать фигурному катанию: правильно стоять на льду, удерживать равновесие, отталкиваться и поворачиваться на коньках, даже правильно падать и подниматься…

- Инструкторы будут заниматься с детьми старше 8 лет. Также будет организовано массовое катание на коньках для всех желающих, – рассказал ответственный по работе с инструкторами по спорту ДЮЦ «Старт» Олег Крылов.

На волейбольной площадке появится каток. Фото администрации Тюмени

- Мы провели первичную заливку. Теперь нужно сформировать ледовую подушку толщиной не менее 5 см, а затем залить еще три-пять слоев. Ждем подходящей погоды, в идеале она должна быть -12 -15 градусов. В конце отполируем каток горячей водой, – рассказал о тонкостях работы зам. директора ДСК «Контакт-Н» Армен Назаретян.

На пруду после того, как окрепнет лед, будет проложена лыжня. Планируется также поставить елку, горку и залить каток площадью полторы тысячи кв. м. В ДЮЦ «Старт» и двух корпусах школы № 69 появится прокат коньков и лыж.

- Всего в Калининском округе будет работать 17 ледовых площадок. Их активно начнут заливать с наступлением холодов, - сообщил заместитель руководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук.