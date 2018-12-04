2018-12-04T04:59:19+03:00
Общество

Погода 4 декабря в Тюмени: тепло и снегопад

Ветер ожидается 5-10 м/с
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 4 декабря в Тюмени: тепло и снегопадПогода 4 декабря в Тюмени: тепло и снегопадФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Вторник, 4 декабря, в Тюменской области будет теплым и снежным. По всему региону пройдут снегопады.

В Тюмени осадки наиболее обильными будут в первой половине дня. По прогнозам, выпадет 4 мм. Температура воздуха составит –5 градусов, ветер 5-10 м/с.

В Тобольске снегопад особенно разойдется к вечеру, ожидается, что выпадет 5,4 мм. На улице будет -9 градусов и ветер 5-12 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске -6 умеренный снегопад весь тоже день и ветер 6-10 м/с.

В Ишиме -12, небольшие осадки в течение дня, которые усилятся поздно вечером. Ветер 5-10 м/с.

4 декабря в России отмечают День информатики. Это также Всемирный день заказов подарков и написания писем Деду Морозу. По всему миру почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу

В народном календаре 4 декабря названо Введением. На Руси верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узора на окнах.

Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

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