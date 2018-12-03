Тюменцев 8 декабря ждут на продовольственной ярмарке
Специализированная продовольственная ярмарка откроется в Тюмени 8 декабря. Торговля развернется сразу на пяти площадках с 8 до 16 часов.
Свою продукцию представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Горожане и гости Тюмени смогут купить говядину, свинину, баранину, птицу, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы, молочную продукцию и другое.
Традиционно ярмарку организуют администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.
Покупателей ждут по адресам:
- ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);
- ул. Мельникайте, 126, корп. 2, ТЦ «П.О.Р.Т»;
- пр. Солнечный, 11, ТРК «Заречный двор»;
- ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;
- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).