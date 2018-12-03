Тюменцев 8 декабря ждут на продовольственной ярмарке

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-03T17:05:29+03:00

Торговля по традиции пройдет на пяти площадках

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Специализированная продовольственная ярмарка откроется в Тюмени 8 декабря. Торговля развернется сразу на пяти площадках с 8 до 16 часов.

Свою продукцию представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Горожане и гости Тюмени смогут купить говядину, свинину, баранину, птицу, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы, молочную продукцию и другое.

Традиционно ярмарку организуют администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

Покупателей ждут по адресам:

- ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);

- ул. Мельникайте, 126, корп. 2, ТЦ «П.О.Р.Т»;

- пр. Солнечный, 11, ТРК «Заречный двор»;

- ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;

- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).