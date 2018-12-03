2018-12-03T15:31:54+03:00
Происшествия

В Тюменской области сотрудница сельской почты присвоила более 130 тысяч рублей

Она забирала деньги, чтобы платить кредиты
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Абатском районе судят бывшего начальника отделения почтовой связи. 27-летняя руководительница отделения почтовой связи Камышинская присвоила более 130 тысяч рублей.

В июне 2017 года женщину приняли на работу в деревне Камышинка Абатского района, а с сентября она начала забирать себе деньги от продажи товаров на почте и перечислять их на погашение своих кредитов.

В апреле 2018 года во время инвентаризации выяснилась недостача в сумме более 133 тысяч рублей. Начальника отделения уволили в связи с утратой доверия. В ходе следствия женщина добровольно вернула 95 тысяч рублей.

Прокуратура района утвердила обвинение по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и направила материалы в суд для рассмотрения.

В надзорном ведомстве также уточнили, что за данное преступление предусмотрено несколько видов наказаний. Самое суровое из них - лишение свободы до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере заработной платы за один месяц.

В областном управлении Федеральной почтовой службы подчеркнули, что недостача была выявлена во время внутренней проверки. Материалы были незамедлительно переданы в правоохранительные органы, а виновный сотрудник уволен.

- Принципиальная позиция руководства филиала в данном вопросе - решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения, и взыскивать с них причиненный ущерб. Только такие меры позволят полностью искоренить подобные явления среди сотрудников, - отметили в пресс-службе областного УФПС. - При этом, правонарушения криминального характера не отражаются на клиентах, все обязательства перед ними выполняются в срок и в полном объеме.

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