2018-12-03T15:14:55+03:00
Общество

В Ялуторовске незрячие дети протестировали инновационную электронную тетрадь

Устройство не имеет аналогов в мире
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Тюменский технопаркФото: Тюменский технопарк
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Ученики специализированной Ялуторовской школы №6 впервые протестировали устройства, предназначенные для обучения слепых и слабовидящих людей шрифту Брайля. Образец электронной тетради «Сиолл» предоставил резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, инновационное предприятие «Сибирские инновации». Тетрадь не имеет аналогов в мире.

В присутствии родителей, тифлопедагогов и дефектологов пятеро слепых и слабовидящих ребятишек провели пробное занятие. По мнению педагогов и учеников, работать в такой тетради удобно, хотя и необходимы определённые навыки. По словам руководителя проекта Айдара Фахрутдинова, электронная тетрадь разработана в дополнение к учебнику, который предприятие создало, став резидентами Тюменского технопарка.

- Мы передаем разработку в школу для опытной эксплуатации до конца года и надеемся, что благодаря нашему оборудованию обучение детей чтению и письму станет максимально доступным и комфортным, как для самого учащегося, так и для преподавателя, - рассказал он.

«Сиолл» - это тетради и учебники с расширенным функционалом для обучения незрячих людей. В комплект учебников входят спецмодули «Ученик» и «Учитель», которые взаимодействуют между собой посредством беспроводной связи. В отличие от учебника, тетрадь имеет меньший размер, она проще в использовании и экономична. Тем не менее, весь функционал учебника сохранён.

Отметим, что проект электронной тетради стал победителем программы «Старт» Фонда содействия инновациям Тюменской области в 2018 году. Ранее о тетради рассказал начальник отдела государственной поддержки инновационной деятельности управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Ермаков.

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