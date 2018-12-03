2018-12-03T14:58:28+03:00
Происшествия

Полиция Тюмени выясняет, была ли стрельба по машине

Детали случившегося еще устанавливаются
Марина АНТОНОВА
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В полиции Тюмени проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств обращения автомобилистки. Женщина сообщила, что ее машину обстреляли, когда он ехала на своей "Киа Рио" по улице Розы Люксембург.

По словам тюменки, инцидент произошел 1 декабря около "Мегамарта". Неизвестные совершенно неожиданно выстрелили в автомобиль, скорее всего из мелкашки. В результате разбито переднее боковое стекло со стороны пассажира. Сама автомобилистка чудом не пострадала.

- Заявление 1 декабря поступило в отдел полиции № 1, - сообщили в пресс-службе городском УМВД. - При осмотре автомобиля пули от оружия, предположительно из которого стреляли, найдено не было. Утверждать, что причиной повреждения машины стала стрельба, пока преждевременно. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что об инциденте в социальных сетях сообщил родственник автомобилистки. Он же предположил, что вероятнее всего неизвестные выстрелили из мелкашки.

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