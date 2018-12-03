Ялуторовские предприниматели обучились деловому английскому языку

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-03T14:42:32+03:00

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15 ялуторовских предпринимателей приняли участие в бизнес-проекте «Школа делового иностранного языка», который проходил в течение полутора месяцев. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение завершилось 24 ноября защитой проектов.

По мнению самих ялуторовчан, знания, полученные в процессе «Школы делового иностранного языка», помогут им продвигать продукцию на экспорт и участвовать в международных выставках. Обучение в «Школе» им до того понравилось, что многие предприниматели решили не останавливаться на достигнутом и продолжить обучение английскому языку.

Напомним, программа «Школа делового английского» реализуется Центром поддержки предпринимательства по поручению Правительства Тюменской области, Тюменским технопарком и «Еврошколой», для помощи в обучении субъектов малого и среднего предпринимательства английскому языку для проведения переговоров и подготовки презентаций проектов.

Участниками проекта становятся директора, заместители директоров, руководители и сотрудники, отвечающие за продвижение, продажи и экспорт продукции. Формат «Школы» предполагает собой 30-ти часовое обучение в группах не более 16 человек у преподавателя с уровнем владения языком не ниже С1 по системе CEFR. Зачисление в группы происходит на основании конкурсного отбора, а в конце обучения «ученики» защищают свои инновационные проекты на английском языке.

Подробности о проекте можно почитать здесь.