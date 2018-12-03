Тюменская инновационная разработка отправится на ямальское месторождение

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-03T14:31:09+03:00

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Мобильная установка для первичной переработки нефти, которую изготовила тюменская компания «Петролеум Энерджи», отправится на месторождение «Русское», что в Ямало-Ненецком округе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, эта молодая нефтесервисная компания создала инновационный опытный образец мобильной установки и наладила производство в Ялуторовске.

Сборная конструкция размером 50*100 м полностью выполнена из российских комплектующих и на порядок дешевле зарубежных аналогов. Этого удалось добиться благодаря полному циклу производства. Всё производство находится в одном месте, работами от проектирования до запуска установки в работу занимается сама компания. По словам директора компании ООО «Петролеум Энерджи» Антона Вешкурцева, с помощью установки будет осуществляться первичная переработка нефти до товарных качеств, что позволит отгружать заказчику товарную нефть в трубопроводы.

Особую поддержку в реализации проекта по изготовлению мобильных установок для первичной переработки нефти оказало региональное правительство и Инвестиционное агентство Тюменской области. Руководитель последнего, Андрей Шальнёв, подчеркнул, что проекту оказано содействие в привлечении финансирования для его реализации, выстроены коммуникации с компанией ПАО «Роснефть», способствующие заключению контракта.

Напомним, «Инвестиционное агентство Тюменской области» постоянно оказывает помощь опытным и начинающим предпринимателям в реализации инвестиционных проектов.