Родителям тюменских детей-инвалидов расскажут о «Жизни без преград»
Более 250 человек стали участниками областного форума «Жизнь без преград», который проходит в Тюмени с 3 по 14 декабря. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в их числе - представители общественных организаций, психолого-медико-педагогических комиссий, родители и дети с особыми образовательными потребностями, преподаватели, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. Форум проходит с 3 по 14 декабря.
В начале декабря заместители директоров школ и логопеды посетят семинары методиста московского центра «Практик» Ольги Ишимовой, которая расскажет о перспективах развития образования детей-инвалидов и их логопедическом сопровождении. На базе 70-й школы 8 декабря состоится «Калейдоскоп открытых практик»: родителям презентуют «Родительский клуб» и расскажут об оказании психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития. Учителям и методистам дадут мастер-классы победители конкурса «Лучшая образовательная программа по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ». В финале пройдёт праздничный концерт.
Вторую неделю форума посвятят «Школе родительского мастерства». В программе – «Нулевой шаг» для психологов, работающих с родителями детей с ОВЗ под руководством художественного руководителя интегрированной театральной студии «Круг II» Андрея Афонина. Здесь же пройдет семинар для психологов «Психолого-педагогическое сопровождение детей школьного возраста с интеллектуальными нарушениями и различными вариантами РАС».
КСТАТИ
12 декабря будет работать горячая линия для родителей, педагогов, общественных организаций. На вопросы ответят специалисты центральной психолого-медико-педагогической службы. Телефоны горячей линии: 56-93-48, 56-93-90, 56-93-91, 56-93-92.