Тюменцу повредили автомобиль за то, что он не таксист

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-03T13:54:28+03:00

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Молодой тюменец повредил незнакомому автомобилисту машину за то, что тот оказался не таксистом и отказался его везти. Мужчина несколько раз пнул по кузову «RenoLogan» и помял его. Пострадавший оценил ущерб в 45 тысяч рублей и обратился в полицию.

Потерпевший рассказал, что сидел в машине во дворе своего дома по улице Первомайской и ждал, когда подойдет супруга. В это время к нему сел неизвестный человек и назвал адрес. Мужчина пояснил, что не является таксистом и попросил выйти. Возмущенный незнакомец вышел и несколько раз ударил по автомобилю.

Стражам порядка удалось становить подозреваемого. Им оказался 25-летний тюменец. На него заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.