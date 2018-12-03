В Ишиме предприятие-банкрот три года выплачивало долги по зарплате

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-03T13:40:13+03:00

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Долги по зарплате полностью погашены на предприятии-банкроте ЗАО «Автоколонна 1319» в Ишиме. Люди ждали своих денег более трех лет.

Еще в июне 2015 года на руководство автопредприятия в прокуратуру поступила коллективная жалоба. Тогда в интересах работников прокуратура направила в суд заявления о взыскании зарплаты, которые были удовлетворены и акционерное общество, а также его руководителя привлекли оштрафовали 30 тысяч и 2 тысяч рублей соответственно на основании ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

В июле 2015 года арбитражный суд признал организацию банкротом, было введено конкурсное производство. На тот момент задолженность по зарплате составляла более 1,6 млн. рублей. Все это время, прокуратура держала на контроле ситуацию. В итоге в конце ноября 2018 года оставшиеся долги были полностью погашены, сообщили в надзорном ведомстве.