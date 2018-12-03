В Тюменской области определили лучшего учителя татарского языка и литературы

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-03T13:32:27+03:00

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В Тюменской области подвели итоги областного конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, финал педагогического состязания проходил в рамках форума «Диалог культур» в Тобольске.

Абсолютным победителем конкурса стала учитель татарского языка и литературы Муллашинской школы Тюменского района Азалия Габдрахимова. На втором месте – учитель татарского языка и литературы Осинской школы Вагайского района Алсу Кучумова и учитель начальных классов, которая преподаёт татарский язык в Юрминской школе, Азалия Габдрахимова. «Бронза» - у учителя начальных классов, преподающей татарский язык в тюменской школе №52 города Тюмени, Лены Ильясовой и учителя татарского языка и литературы Янтыковской школы Тюменского района Римма Абуталипова.

Участники очного тура конкурса дали открытые уроки, поделились опытом использования современных технологий в изучении родного языка провели методические семинары.

Напомним, абсолютный победитель представит регион на межрегиональном конкурсе «Лучший учитель татарского языка», который пройдёт в феврале 2019 года в Казани. Педагоги, занявшие второе место, отправятся на Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родных языков в марте 2019 года в Казани.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о старте подготовки к Балу молодых педагогов. В этот раз на паркет выйдут почти 80 танцевальных пар выступят. Мероприятие состоится 25 января 2019 года. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества, который отмечается в России 25 января.