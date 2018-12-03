2018-12-03T13:17:59+03:00
Происшествия

При ремонте одного из зданий Тюмени на рабочего обрушилась стена

Трагедия произошла накануне, 2 декабря
Маргарита КАЛИНКИНА
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При ремонте одного из зданий Тюмени на рабочего обрушилась стенаПри ремонте одного из зданий Тюмени на рабочего обрушилась стенаФото: Ольга Крыльцова
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На одной из строек Тюмени в нежилом помещении погиб рабочий. При демонтаже одной из перегородок выотного здания на него рухнула стена. Трагедия произошла накануне, 2 декабря, на улице Федюнинского.

Предварительно установлено, что в здании велись строительные и ремонтные работы. Во время обрушения одной из стен рядом оказался 42-летний сотрудник ООО «Сибирь». Его засыпало стройматериалами. Мужчина погиб на месте.

По данному факту возбудено уголовное дело на основании ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас сотрудники следственного отдела Ленинского округа Тюмени устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Истребована документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда при ведении работ. Допрошено руководство подрядной организации, а также свидетели произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

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