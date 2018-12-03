2018-12-03T12:37:23+03:00
Авто

Выходить опасно: на Иртыше в Тобольске строят ледовую переправу

На заливку трассы уйдет несколько недель
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тобольске строят зимнюю переправу через Иртыш. По оценке специалистов, на это потребуется 3-4 недели в зависимости от погоды. Толщину льда наращивают так, чтобы она смогла выдержать автомобили грузоподъемностью до 5 тонн. Заливка идет только при температуре ниже - 4ºС.

Об этом на заседании коллегии администрации Тобольска сообщил начальник Службы обеспечения безопасности на воде Евгений Чиков.

Сейчас на обоих берегах реки выставлены посты дежурных. В случае аварийной остановки транспорта будет организовано дежурство тягача, передает пресс-служба администрации города.

На время строительства переправы в магазины Левобережья завезен запас продуктов, в ФАПы - лекарство, а в пекарню - мука. Коммунальщики и транспортники сделали резерв ГСМ. Для неотложной медпомощи организовано круглосуточное дежурство бригады скорой помощи. Есть также пожарный пост и филиал «СУЭНКО».

- Я каждый год вижу, как в это время кто-то пытается проехать по тонкому льду. Нужно проанализировать ситуацию, и понять в чем причина такого отношения к собственной безопасности. Или мало информируем про последствия, или надзор не такой серьезный, как нужно. Но что-то с этим делать необходимо, – подчеркнул глава Тобольска Владимир Мазур.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев 8 декабря ждут на продовольственной ярмарке
В Тюменской области сотрудница сельской почты присвоила более 130 тысяч рублей
В Ялуторовске незрячие дети протестировали инновационную электронную тетрадь
Полиция Тюмени выясняет, была ли стрельба по машине
Ялуторовские предприниматели обучились деловому английскому языку
Тюменская инновационная разработка отправится на ямальское месторождение
Тюменские юные ратники реконструируют битву под Москвой 1941 года
Родителям тюменских детей-инвалидов расскажут о «Жизни без преград»
Тюменцу повредили автомобиль за то, что он не таксист
Талантливые тюменские детки получат премию «Золотой Нафаня»
В Ишиме предприятие-банкрот три года выплачивало долги по зарплате
В Тюменской области определили лучшего учителя татарского языка и литературы
При ремонте одного из зданий Тюмени на рабочего обрушилась стена
СУЭНКО представила на WorldSkills Russia приложение музейной экспозиции
На сайте тюменской полиции появились "Громкие новости"
Одиннадцать ударов ножом: 82-летний тюменец жестоко зарезал сожительницу
Менеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей
Платформы автовокзалов Тюменской области ограждают металлической сеткой
Неизвестные в Тюмени обстреляли легковушку
На объездной дороге Тюмени две легковушки столкнулись с грузовиком