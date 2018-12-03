Выходить опасно: на Иртыше в Тобольске строят ледовую переправу

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-03T12:37:23+03:00

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В Тобольске строят зимнюю переправу через Иртыш. По оценке специалистов, на это потребуется 3-4 недели в зависимости от погоды. Толщину льда наращивают так, чтобы она смогла выдержать автомобили грузоподъемностью до 5 тонн. Заливка идет только при температуре ниже - 4ºС.

Об этом на заседании коллегии администрации Тобольска сообщил начальник Службы обеспечения безопасности на воде Евгений Чиков.

Сейчас на обоих берегах реки выставлены посты дежурных. В случае аварийной остановки транспорта будет организовано дежурство тягача, передает пресс-служба администрации города.

На время строительства переправы в магазины Левобережья завезен запас продуктов, в ФАПы - лекарство, а в пекарню - мука. Коммунальщики и транспортники сделали резерв ГСМ. Для неотложной медпомощи организовано круглосуточное дежурство бригады скорой помощи. Есть также пожарный пост и филиал «СУЭНКО».

- Я каждый год вижу, как в это время кто-то пытается проехать по тонкому льду. Нужно проанализировать ситуацию, и понять в чем причина такого отношения к собственной безопасности. Или мало информируем про последствия, или надзор не такой серьезный, как нужно. Но что-то с этим делать необходимо, – подчеркнул глава Тобольска Владимир Мазур.