СУЭНКО представила на WorldSkills Russia приложение музейной экспозиции

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-03T12:19:16+03:00

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Gold-партнер WorldSkills Russia – компания СУЭНКО представила на региональном чемпионате приложение экспозиции, посвященной развитию энергетики Тюменской и Курганской областей. Саму экспозицию можно будет посетить уже в 2019г.

Ежегодно СУЭНКО помогает подготовить для соревнований профильную площадку «Электромонтаж» и организовывает мероприятия для привлечения внимания всех участников к профессии энергетика. Ранее на чемпионате проводились презентация одного из первых электромобилей в Тюмени, экоакция по обмену ламп накаливания на энергосберегающие, с вузами и ссузами тюменского региона были подписаны соглашения, которые стали базой для внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

В 2018г. энергетики представили приложение музейной экспозиции. Все желающие смогли познакомиться с историей российской и региональной энергетики, с современными мировыми технологиями.

Музейная экспозиция «Энергия СУЭНКО» откроется в 2019г. Увидеть исторические фотографии, документы, образцы энергетического оборудования, рабочие инструменты сотрудников, экспонаты и почитать интересные истории на энергетическую тему можно будет по адресу: г.Тюмень, ул.Одесская, д.27, 1 этаж.