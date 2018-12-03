2018-12-03T12:19:16+03:00
Общество

СУЭНКО представила на WorldSkills Russia приложение музейной экспозиции

Поделиться:
СУЭНКО представила на WorldSkills Russia приложение музейной экспозицииСУЭНКО представила на WorldSkills Russia приложение музейной экспозиции
Изменить размер текста:

Gold-партнер WorldSkills Russia – компания СУЭНКО представила на региональном чемпионате приложение экспозиции, посвященной развитию энергетики Тюменской и Курганской областей. Саму экспозицию можно будет посетить уже в 2019г.

Ежегодно СУЭНКО помогает подготовить для соревнований профильную площадку «Электромонтаж» и организовывает мероприятия для привлечения внимания всех участников к профессии энергетика. Ранее на чемпионате проводились презентация одного из первых электромобилей в Тюмени, экоакция по обмену ламп накаливания на энергосберегающие, с вузами и ссузами тюменского региона были подписаны соглашения, которые стали базой для внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

В 2018г. энергетики представили приложение музейной экспозиции. Все желающие смогли познакомиться с историей российской и региональной энергетики, с современными мировыми технологиями.

Музейная экспозиция «Энергия СУЭНКО» откроется в 2019г. Увидеть исторические фотографии, документы, образцы энергетического оборудования, рабочие инструменты сотрудников, экспонаты и почитать интересные истории на энергетическую тему можно будет по адресу: г.Тюмень, ул.Одесская, д.27, 1 этаж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев 8 декабря ждут на продовольственной ярмарке
В Тюменской области сотрудница сельской почты присвоила более 130 тысяч рублей
В Ялуторовске незрячие дети протестировали инновационную электронную тетрадь
Полиция Тюмени выясняет, была ли стрельба по машине
Ялуторовские предприниматели обучились деловому английскому языку
Тюменская инновационная разработка отправится на ямальское месторождение
Тюменские юные ратники реконструируют битву под Москвой 1941 года
Родителям тюменских детей-инвалидов расскажут о «Жизни без преград»
Тюменцу повредили автомобиль за то, что он не таксист
Талантливые тюменские детки получат премию «Золотой Нафаня»
В Ишиме предприятие-банкрот три года выплачивало долги по зарплате
В Тюменской области определили лучшего учителя татарского языка и литературы
При ремонте одного из зданий Тюмени на рабочего обрушилась стена
Выходить опасно: на Иртыше в Тобольске строят ледовую переправу
На сайте тюменской полиции появились "Громкие новости"
Одиннадцать ударов ножом: 82-летний тюменец жестоко зарезал сожительницу
Менеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей
Платформы автовокзалов Тюменской области ограждают металлической сеткой
Неизвестные в Тюмени обстреляли легковушку
На объездной дороге Тюмени две легковушки столкнулись с грузовиком