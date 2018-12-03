На сайте тюменской полиции появились "Громкие новости"

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-03T12:12:26+03:00

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Проект "Громкие новости" запускает сайт УМВД по Тюмеснкой области. Теперь самые интересные и важные видеосообщения на портале, а также на официальных страничках полиции в социальных сетях будут выходить с сурдопереводом.

Проект реализуется совместно с Тюменским региональным отделением Всероссийского общества глухих.

- В регионе больше тысячи людей с нарушениями слуха, и мы хотели бы, чтобы они узнали много нового для себя, повысили свою правовую грамотность, были максимально вовлечены в общественную жизнь, - пояснила начальник Отдела информации и общественных связей областного УМВД Светлана Новик.

Она отметила, что идея возникла около двух месяцев назад. Тогда же с председателем регионального отделения Натальей Юрьевной Буракевич было решено создать сервисы для людей с ограниченными возможностями.

- Когда приступили к созданию первых новостей с сопровождением жестового языка, то выяснилось, что некоторых юридических терминов в словаре глухих и слобослышащих нет. Тексты пришлось переписывать. Задача была непростая. Мало того, в жестовом языке на одно слово может приходиться несколько жестов, поэтому при наложении на видео возникала пауза, - поделилась первыми впечатлениями Светлана Новик. Тем не менее, все получилось. Первым "пилотом" такого сюжета стала история про служебную собаку Диану.