Менеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-03T10:49:57+03:00

На эти деньги он слетал с девушкой в Москву

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержан молодой человек, которого подозревают в краже почти полмиллиона рублей из автосалона в центре города. О преступлении в полицию заявил директор торгового предприятия.

Выяснилось, что деньги забрал 27-летний менеджер салона. Стражи порядка вышли на него, опросив всех возможных свидетелей, а также просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Как оказалось, молодой сотрудник действовал по разработанному плану. В конце рабочего дня он сообщил коллегам, что у него много работы и он задержится. Менеджер также добавил, что дожидаться его не нужно и он сам закроет офис.

Когда все ушли, молодой человек ключами открыл сейф в кабинете директора и забрал все деньги. Часть похищенных денег он тут же потратил на авиапутешествие со своей девушкой в Москву.

В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 стати 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.