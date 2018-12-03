2018-12-03T10:49:57+03:00
Происшествия

Менеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей

На эти деньги он слетал с девушкой в Москву
Маргарита КАЛИНКИНА
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Менеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублейМенеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени задержан молодой человек, которого подозревают в краже почти полмиллиона рублей из автосалона в центре города. О преступлении в полицию заявил директор торгового предприятия.

Выяснилось, что деньги забрал 27-летний менеджер салона. Стражи порядка вышли на него, опросив всех возможных свидетелей, а также просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Как оказалось, молодой сотрудник действовал по разработанному плану. В конце рабочего дня он сообщил коллегам, что у него много работы и он задержится. Менеджер также добавил, что дожидаться его не нужно и он сам закроет офис.

Когда все ушли, молодой человек ключами открыл сейф в кабинете директора и забрал все деньги. Часть похищенных денег он тут же потратил на авиапутешествие со своей девушкой в Москву.

В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 стати 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

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