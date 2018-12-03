Платформы автовокзалов Тюменской области ограждают металлической сеткой

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-03T10:32:51+03:00

Теперь пройти к автобусам можно только по билетам

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На платформах автовокзалов Тюменской области появились ограждения из металлической сетки. Через такие «клетки» приходится проходить пассажирам, чтобы попасть в автобус.

Как оказалось, подобные ограждения теперь устанавливают по всей России. Это требование Минтранса, для обеспечения безопасности перевозок. Пройтись по перрону теперь не получится у тех, кто решил просто прогуляться.

Фото группы "Млодежь Ялуторовска" vk.com

- Перевозочные сектора установлены уже практически на всех автовокзалах региона, - сообщил «Комсомольской правде – Тюмень» директор областного Объединения автовокзалов и автостанций Алексей Семенов. – Работы велись в ноябре. Пропуск в них осуществляется строго по билетам.

Оборудование перевозочными секторами проводится для обеспечения зоны безопасности и в зависимости от категории автовокзала. Так, в Тюмени, Ишиме и Тобольске в ближайшее время будут введены более жесткие требования, здесь будет организован дополнительный досмотр граждан, багажа и ручной клади.

К слову, пассажирам пока такой режим пока не нравится. Ведь теперь провожающие не могут помочь пожилым или женщинам с детьми донести до автобуса и погрузить в багаж тяжелые сумки.

На автовокзале не стали комментировать нововведение, отметив только, что выполняют требование Минтранса и федерального законодательства.