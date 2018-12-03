Неизвестные в Тюмени обстреляли легковушку

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-03T08:28:55+03:00

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На одной из улиц Тюмени неизвестные обстреляли проезжающий легковой автомобиль. Об опасном инциденте сообщил в соцсетях местный житель Валентин С. Он рассказал, что вечером 1 декабря его родственница Валентина ехала на свойе "Киа Рио" и около "Мегамарта" на улице Розы Люксембург совершенно неожиданно в ее автомобиль выстрелили.

- Из мелкашки расстреляли машину. Стрельба велась из дома напротив супермаркета. Это точно, - написал Валентин.

В результате разбито переднее боковое стекло со стороны пассажира, сама водитель чудом не пострадала и отделалась легким испугом.

В полиции пока информацию не комментируют. А горожане считают, что в таких случаях нужно обращаться с заявлением к стражам порядка.