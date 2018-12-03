2018-12-03T08:18:14+03:00
Происшествия

На объездной дороге Тюмени две легковушки столкнулись с грузовиком

Один человек госпитализирован в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Авария сразу с тремя автомобилями произошла вечером 2 декабря на участке объездной автодороги «Тюмень – Боровский - Богандинский». Пострадал один человек.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, на 9 км там, где трасса сужается, не смогли разъехаться две легковушки и грузовик. В ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили информацию.

Сообщение о столкновении «Камаза», «Лады Приора» и «Шевроле» поступило спасателям в 19.01. К месту происшествия выехали три сотрудника и одна единица спецтехники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Станции скорой помощи Тюмени уточнили, что бригаду медиков пострадавшие вызвали в 19.12. Через 12 минут машина была на месте. Пациенту оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в ОКБ № 2.

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