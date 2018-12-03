2018-12-03T07:25:21+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск остановили пьяный "Логан"

Автомобилем управлял уже лишенный прав водитель
Маргарита КАЛИНКИНА
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Еще один пьяный водитель остановлен на федеральной трассе ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск. Накануне, 2 декабря, 32-летний житель Тюмени ехал на автомобиле "Рено Логан".

На 37 километре вблизи села Борки его остановил патруль ДПС для проверки документов. Тюменец вел себя странно и его проверили на состояние опьянения. Данные алкотестера показали, что мужчина нетрезв. Мало того, при проверке водителя по базам данных, выяснилось, что он уже лишался права управления автомобилем за пьяную езду.

На тюменца заведено уголовное дело на основании статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тюменский".

Полицейские напоминают водителям, что садиться за руль в нетрезвом состоянии недопустимо. Безразличие к собственной безопасности выливается в трагедию, пострадавшей стороной выступают люди, которые по случайности оказались рядом с транспортным средством пьяного автомобилиста. Предостерегайте себя и своих родных от езды в нетрезвом состоянии.

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