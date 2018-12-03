В Тюменской области пройдут торжества в честь Дня неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 05:53 2018-12-03T05:53:25+03:00

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День неизвестного солдата отметят сегодня, 3 декабря, в Тюменской области. Памятные мероприятия пройдут во всех 26 муниципальных образованиях. Жителям региона расскажут об истории памятной даты и познакомят с работой по увековечению памяти погибших красноармейцев.

Единый урок памяти «Герои-земляки» начнется в 11.45 во всех школах.

Кроме того, в Тюмени в 13.00 во Дворце «Пионер» начнется митинг с участием поисковых отрядов. Военный комиссар Тюменской области Александр Моторин вручит знаки Министерства обороны России «За отличие в поисковом движении».

С 13:30 начнет работу Общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Все желающие смогут оставить заявку на получение информации о своем воевавшем родственнике.

Откроется также экспозиция о летчике, младшем лейтенанте Василии Белицком. Самолет ЛаГГ-3, которым он управлял, был обнаружен летом 2018 года. Поисковый отряд из Тюмени проводил работы по подъему самолета в рамках летней экспедиции. На месте падения останки летчика не были обнаружены. Поисковики расскажут реальную историю советского пилота, представят детали техники, архивные документы.

Также в Тюмени пройдет церемония передачи солдатского медальона и архивных документов красноармейца Большакова Леонтия Ивановича 1909 г.р. родственникам солдата. Останки бойца и медальон были найдены и подняты поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» в августе 2012 года в Западнодвинском районе Тверской области. Останки солдата были погребены в 2013 году на воинском мемориале в д. Брод Тверской области. В 2018 году удалось найти родственников красноармейца.

В Казанском районе поисковый отряд «Скиф» организует митинг у памятника солдату и матросу, поисковый отряд «Честь» покажет спектакль «В память о солдате Путилове» на базе Новоселезневской школы. В Ялуторовском районе пройдет конкурс чтецов «Памяти неизвестного солдата», организованный отрядом «Салют победы». Поисковый отряд «Наша память» проведет акцию «Имя твоё неизвестно...», в рамках которой представит экспонаты с мест боев Великой Отечественной войны.

Напомним, что памятная дата День неизвестного солдата в России отмечается с 2014 года по инициативе поисковых отрядов. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата».