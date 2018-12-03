Погода 3 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 05:13 2018-12-03T05:13:09+03:00

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Понедельник 3 декабря в Тюменской области будет немного пасмурным. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура днем составит -4 -9 градусов, местами до -14.

В Тюмени день прогнозируется теплым, столбики термометров покажут всего -6 градусов. Утром возможен небольшой снежок. Ветер 1-4 м/с.

В Тобольске -8 -10 градусов, к вечеру небольшие осадки и ветерок до 3 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске -9, облачно, но без осадков, ветер 2-4 м/с. В Ишиме -11, небольшой снег в середине дня и и ветер 2-4 м/с.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают юристы. 3 декабря это также День Неизвестного Солдата в России и Международный день инвалида. В народном календаре это день Прокла. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.