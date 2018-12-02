Тюменец Евгений Гараничев стал седьмым в сингл-миксте в Поклюке

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-02T17:18:57+03:00

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Тюменский биатлонист Евгений Гараничев и Ульяна Кайшева заняли седьмое место в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Поклюке. Одиночная смешанная эстафета состоялась сегодня, 2 декабря. Россияне пришли к финифу позже лидеров- норвежской пары на +39.6 сек (0+4), сообщает СБР.

- Настраивался побороться, показать высокий результат. Круг очень скоростной, почти весь равнинный. Пытался держать скорость, немножко не получилось, - прокомментировал свое выступление Гараничев. - Думал, что буду бороться. Хотя бы попытаюсь догнать тройку призеров. Но они хорошо стреляли. Была задача хорошо отработать всю дистанцию и в частности последний круг. Догнал канадца на равнине – но он, видимо, силы поберег. Они за мной сели, на равнине выкатили, обогнали. Думал, как всегда, финишный спуск поработать. Попытался – как получилось… Седьмое место для нас – это первый старт.