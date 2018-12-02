Тюменская телепрограмма «Утро с вами» получила бронзового Орфея

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-02T17:06:12+03:00

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Тюменская телепрограмма «Утро с вами» признана лучшим утренним шоу на российском телевидении. Телеканал «Тюменское время» стал обладателем награды бронзовый Орфей телеконкурса «ТЭФИ-Регион – 2018».

Ведущий программы Андрей Сапегин рассказал, что на суд жюри был представлен выпуск, где рассказывалось о туризме в Тюменской области.

- Мы знакомили зрителей с тем, что у нас есть. Как нам объяснили на разборе, утренние шоу во всей России снимаются под кальку. Нам же удалось сделать что-то кардинально другое: много локаций, нестандартные студии ведущих, - пояснил Сапегин.

Съемки победного выпуска оказались непростыми. После съемок танцев под дождем на стадионе «Геолог» выяснилось, что в процессе «умерли» флеш-карты. Пришлось перезаписывать все снова.

А во время интервью на аттракционе «Торнадо» герой и ведущий вместо 10 кругов прокатились 36. В итоге вышли с карусели пошатываясь. Позже вяснилось, что камеру GoPro «заглючило». Пришлось переснимать на следующий день и снова кружиться.

Андрей признался, что момент объявления победителей стал для него эмоциональным пиком за 30 лет.

- Когда сказали «Тюмень», мы заорали и пошли на сцену. Только на записи я услышал, что меня три раза спросили, что там за рецепт карася был в выпуске. А я шел в вакууме, ничего не замечал. И при том, что я 300 раз на сцене был раньше, волнение можно сравнить только с рождением дочери, - добавил телевизионщик.

Для российских телеведущих Орфей практически сравним с Оскаром. Теперь статуэтка будет жить в студии, и появляться в кадре на фоне ведущих.

В предыдущем году тюменский телеканал получил Орфея фильм «Случайный вальс» в номинации «Телевизионный художественный фильм/сериал». А первым тюменским победителем «ТЭФИ-Регион» еще в 2003 году стала телеведущая «Тюменского времени» Ольга Солоницына, одержавшая победу в номинации «Ведущий информационной программы».