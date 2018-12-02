2018-12-02T16:18:47+03:00
Общество

Жители еще пяти сел и деревень Уватского района будут пить чистую воду

Водоочистные сооружения будут запущены в эксплуатацию в начале декабря
Мария ШЕСТАКОВА
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Жители еще четырех населенных пунктов Уватского района будут пить чистую воду. К 8 декабра в эксплуатацию запустя модернизированные водоочистные сооружения в Ивановке, Нагорном, Солянке и Демьянском. В Красном Яре оборудование начнет работу к 15 декабря, сообщает администрация Уватского района.

Подобные сооружения по очистке воды уже работают в Туртасе, Увате, Демьянке и Мугене. В 2019 году такую водоочистку планируется поставить в Сергеевке, Сафьянке, Уках, Ищике и Тугалово. Установка водоочистных сооружений реализовывалась в рамках областной целевой программы по обеспечению населения качественной водой, сообщает "Тюменская линия".

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