2018-12-02T18:13:19+03:00
Общество

Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума победила во Всероссийском конкурсе

Светлана Астаева поделилась с коллегами своим опытом
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/planeta_imtФото: https://vk.com/planeta_imt
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Светлана Астаева – преподаватель Ишимского многопрофильного техникума – победила во Всероссийском конкурсе «Передовые практики методических разработок 2018 для системы среднего профессионального образования». Об этом в воскресенье сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Победителей награждали в Москве, на форуме федеральных учебно-методических объединение в системе среднего профессионального образования. Светлана выступила в номинации «Эффективные методики подготовки к демонстрационному экзамену» и поделилась с коллегами своим опытом, представив готовые схемы, которые они могут внедрить в своих колледжах и техникумах.

Конкурс проходил при поддержке министерства просвещения РФ в три этапа. Финалисты, которые прошли экспертизу и заочный отбор, представили свои разработки экспертам и педагогическому сообществу. Работы победителей разместят в базе лучших методических разработок Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования на официальном сайте.

Напомним, этой весной «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что 66 человек из Тюменской области приняли участие в конкурсе «Педагог года - 2018». Учителем года Тюменской области стала Екатерина Бушуева - учитель биологии из лицея Тобольска. Второе место заняла учитель истории тюменской школы №70 Александра Курнакова. Третье место у учителя литературы из Казанки Светланы Яковлевой. Победителем в номинации «Мастер года» стал Вячеслав Важенин из Западно-сибирского Государственного колледжа. Лучшими воспитателем и педагогом-психологом названы Ольга Ашихмина и Юлия Ташланова из Ишима.

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