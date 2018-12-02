2018-12-02T15:19:06+03:00
Общество

Бездомным Тюмени нужно двести одноразовых тарелок и ложек

Посуда необходима ля организации горячих обедов в холода
Мария ШЕСТАКОВА
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Для бездомных Тюмени нужно двести одноразовых тарелок и ложек. Посуда будет использоваться для горячих обедов на улицах города. Благотворительный сбор объявил центр помощи «Милосердие».

- В посуду мы разливаем горячие блюда и кормим людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одноразовая посуда нужна для того, чтобы подопечные поели и сразу убрали её в мусор. Не всегда у людей есть желание сразу мыть тарелки и стаканы, а от такой ситуации заводятся тараканы, - пояснили в центре.

Кроме того, лишними не будут большие мусорные пакеты, чистящие средства, мыло, шампунь и жидкость для обработки от вшей.

Привозить вещи нужнопо адресу: ул. Воронинские горки, 182, к. 1, гостиница «Искра», передает «Вслух.ру». Всю дополнительную информацию можно получить в официальной группе организации в соцсетях.

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