2018-12-02T14:53:48+03:00
Общество

Уникальные книги по истории и краеведению появились в тюменских школьных библиотеках

Их дарит благотворительнй фонд «Возрождение Тобольска»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Уникальные по качеству и содержанию книги фонда «Возрождение Тобольска» теперь есть в школьных библиотеках и в общественных организациях ветеранов.

Через три месяца, 27 февраля 2019 года исполнится 24 года со дня основания Тюменского регионального благотворительного фонда. За эти годы он выпустил множество книг по истории Сибири, искусству и военной истории.

Издания из серии «Великая Победа» «Битва за Сталинград», «Победа над Японией», «Московская битва», «В труде как в бою» переданы в дар для использования в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Особенной популярностью качественные издания по истории пользуются в школьных библиотеках, где есть дефицит книг военно-патриотического содержания.

– Сотрудничаем с фондом «Возрождение Тобольска» несколько лет и рассказываем об издаваемых книгах школьникам и ветеранам: книги просто великолепные – и по содержанию, и по формату! – рассказал председатель региональной общественной организации «Союз десантников» Григорий Григорьев.

На днях коллекцию из серии «Великая Победа» получили три школьные библиотеки поселков Винзили, Богандинский и Боровое книги.

– Радует, что в наше время развивается благотворительность и книга остается ценным подарком, - отметил Григорьев.

С фондом «Возрождение Тобольска» сотрудничают также региональные общественные организации ветеранов-пограничников и ветеранов морской пехоты. Ветераны общественных организаций выражают огромную благодарность благотворительному фонду «Возрождение Тобольска» за поддержку общественников в патриотическом воспитании детей, передает «Тюменская область сегодня».

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