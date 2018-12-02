На третий фестиваль «Без слов» в Тюмень приедут танцоры со всей России

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-02T13:25:25+03:00

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Всероссийский хореографический фестиваль «Без слов» уже в третий раз пройдет в Тюмени. С 6 по 9 декабря в молодежном театральном центре «Космос» соберутся 16 команд со всей России. Уже известно, что на сцену выйдут команды из Самары, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Липецка, Омска и Тюмени.

На открытии 6 декабря выступят хэдлайнеры фестиваля. Одни из них - Татьяна и Елизавета Тарабановы, Юлия Овчарова, Екатерина Балякина из Санкт-Петербурга со спектаклем How to play joy? Хореограф постановки — Диего Сану из Коста-Рики. Также в этот день в «Космосе» выступит танцевальная компания ZONK`A из Екатеринбурга со спектаклем «Эссенция» — номинантом премии «Золотая Маска».

Отметим, что фестиваль «Без слов» за историю своего существования собрал более 2 500 зрителей и танцоров. Расписание всех выступлений можно посмотреть в группе фестиваля Вход на выступления свободный.