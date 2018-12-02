В Заводоуковске уже готовы стены новой школы

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-02T11:18:53+03:00

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В Заводоуковске завершают возведение стен новой школы и приступили к строительству стадиона. Задние школы в микрорайоне Новый каменщики сложили за четыре месяца, сейчас идет кладка карнизной части здания и монтаж кровли.

В первом корпусе, где будет 27 учебных классов, уже готовы внутренние перегородки и лестничные пролёты. Здесь же расположатся фойе, гардероб, столовая и санузлы. Второй блок полностью займут актовый и спортивный залы, библиотека и мастерские.

На стройплощадке стройматериалы только от местных производителей, сообщает "Тюменская область сегодня". Так, плиты перекрытия, перемычки и железобетонные опорные подушки поставил Заводоуковский КСМ. Окна - от заводоуковской производственной компании «Кедр-маркетинг». Кирпич забутовочный и облицовочный закупали на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов.

Строители обещают, что школа и стадион будут готовы в срок - к 1 сентября 2019 года.