Вслед за Шнуровым: Мурзилки Авторадио сочинили пародию про Тюмень

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-02T11:06:13+03:00

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Команда Авторадио Тюмень пригласила московских коллег Авторадио в "лучший город Земли". Причем, сделала это в музыкальной форме, исполнив пародию на известный хит советских времен "Умчи меня лесной олень".

Песенное алаверды тюменские ведущие исполнили в ответ на сочинение ведущих Шоу Мурзилки LIVE, которые откликнулись на новость о том, что Тюмень возглавила рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни.

Тюмень возглавила рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни.Мурзилки Int. - пародия Лесной Олень Е.Крылатов

В итоге у радийщиков получилось два вполне симпатичных музыкальных произврдения о городе на одну и ту же музыку. И если москвичи немного иронизируют, то тюменцы вполне искренне, по доброму и с любовью рассказывают о своем городе. А по другому и нельзя, жители Тюмени, действительно, считают свой город замечательным. Это также подтверждают самые разные общероссийские рейтинги.

Напомним, что на днях был опубликован рейтинг Финансового университета при Правительстве России. Эксперты признали Тюмень самым комфортным для проживания городом России. При выборе лучшего учитывались такие параметры, как качество медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖХК и объем строительства жилья. На втором месте оказался Грозный, а Москва стала третьей.

По этому поводу на следующий же день Сергей Шнуров написал стих про Тюмень, а затем и Мурзилки LIVE.