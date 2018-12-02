2018-12-02T09:08:06+03:00
Спорт

ХК «Рубин» сыграет домашний матч с питерским «Динамо»

Игра состоится сегодня в 17.00
Маргарита КАЛИНКИНА
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ХК «Рубин» сыграет домашний матч с питерским «Динамо». Фото hcrubin.ruХК «Рубин» сыграет домашний матч с питерским «Динамо». Фото hcrubin.ru
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Матч с «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграет сегодня, 2 декабря, тюменский хоккейный клуб «Рубин». Встреча пройдет на домашнем льду, во Дворце спорта, в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Рубин» сейчас занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. У команды 48 очков. «Динамо» на двенадцатом месте, в активе команды 36 очков. В своём предыдущем матче 22 ноября питерцы уступили в Новокузнецке «Металлургу» (2:4).

Под эгидой ВХЛ «Рубин» и «Динамо» провели пять матчей, сообщили в пресс-службе «Рубина». Тюменцы только в одной игре добились успеха, в позапрошлом сезоне, одолев динамовцев в гостях в овертайме (3:2). В сентябре тюменцы уступили на питерском льду по буллитам (2:3).

Матч во Дворце спорта начнётся в 17 часов. АСН «Тюменская арена» организует прямую трансляцию на своём сайте.

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