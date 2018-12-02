2018-12-02T08:27:51+03:00
Здоровье

Тюменские врачи-нейрохирурги спасли жизнь новорождённой со спинномозговой грыжей

Операция длилась 3 часа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи-нейрохирурги спасли жизнь новорождённой со спинномозговой грыжейТюменские врачи-нейрохирурги спасли жизнь новорождённой со спинномозговой грыжейФото: Татьяна Коркина
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Врачи-нейрохирурги тюменской ОКБ №2 с успехом прооперировали новорождённого ребёнка со спинномозговой грыжей. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, редкая патология встречается с частотой 1-2 случая на 1000 родов.

Девочка родилась весом всего 900 граммов, и у неё обнаружили тяжёлую форму врождённой спинномозговой грыжи, которая была сопоставима с головой новорождённого ребёнка. Эта аномалия могла принести угрозу жизни малыша. После обследования в нейрохирургическом отделении ОКБ№2 девочку направили на трёхчасовую операцию по удалению грыжи под руководством нейрохирурга Сайди Гаибова. Врач удалил грыжу и предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга.

Как рассказывает сам Сайди, этот случай – один из самых сложных за его врачебную практику. Маленькая девочка, миниатюрные спинной мозг и корешки спинномозговых нервов и операционное поле – всего несколько сантиметров. Анестезиолог Елена Егорова поддерживала жизненноважные функции и следила за кровью. 30 миллилитров для взрослого – это ничто, но для новорождённого с экстремально низкой массой тела – опасно.

- Несколько дней ребёнок провёл в реанимации, а затем был переведён в отделение патологии новорождённых. В настоящее время малышка рядом с мамой набирает вес под присмотром специалистов тюменского перинатального центра. Впереди у нее реабилитация, которая обеспечит ребенку возможность успешно расти и развиваться, - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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