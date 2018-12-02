СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-02T08:30:57+03:00

У тюменцев уже три медали на Кубке России по лыжным гонкам и биатлону среди слепых. Фото ЦСП72

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Три медали завоевали 1 декабря тюменцы на Кубке России по лыжным гонкам и биатлону среди слепых. Соревнования проходят в тюменском Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В первый день состязаний спортмены бороись за медали в спринте классическим стилем на дистанции 1,4 км у женщин и 1,7 км у мужчин. Соревнования проходили в классах В1, В2 и В3.

В итоге у мужчин первое место заняли спортсмены ЦСП72 Станислав Чохлаев (ведущий Олег Колодийчук). Второе место разделили представители Московской и Тульской областей Владимир Удальцов (ведущий – Руслан Богачев) и лыжники из Москвы Александр Артемов (ведущий – Илья Черепанов).

Победители женского спринта – представительницы Тульской области Панферова Анна (ведущий – Жуков Андрей). Серебро завоевали лыжницы Тюменской области Хлызова Вера (ведущая – Якимова Наталья). Третье место на победном пьедестале досталось спортсменам ЦСП72 Галициной Марине (ведущему – Пирогову Максиму).

Сегоня, 2 декабря, в программе соревнований спринт среди биатлонистов. Женщинам предстоит пробежать 6 км, а мужчинам – 7,5 км.