2018-12-02T05:56:30+03:00
Спорт

Тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в Норвегии

Он уступил лидеру гонки 28.6 секунды
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в Норвегии. Фото Федерации лыжных гонок РосиииТюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в Норвегии. Фото Федерации лыжных гонок Росиии
Изменить размер текста:

Тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в Норвегии. В Лиллехаммере сегодня, 2 декабря, завершается международный трехдневный мини-тур.

Накануне, 1 декабря, состоялась индивидуальная гонка на 10 и 15 км свободным стилем. Первым к финишу пришел норвежец Щур Рёте. Он показал время 36.34.0.

Вторым стал Дедрик Тоенсет (Норвегия), а третьим - тюменец Денис Спицов, который устпил лидеру гонки всего 28.6 секунд.

На старт выходили еще три тюменца, сообщили в Федерации лыжных гонок России. Александр Большунов занял 19 место с результатом + 1.26.7, Иван Якимушкин стал 26-м (+1.42.9), а Глеб Ретивых - 64-м (+3.32.8).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском районе Совет отцов займется профилактикой подростковой преступности
Погода 2 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло
Тюменские детки-инвалиды прогулялись по Арт-бульвару и парку «Беззаботных развлечений»
Тюменцы рисуют маркером в шкафу, который путешествует по торговым центрам
Православную выставку в Тюмени посетили больше тысячи жителей региона
Национальный форум соберет в Тюмени молодых лидеров международного образования
В Тюмени 150 косплееров сразятся за призовой фонд в 150 тысяч рублей
Тюменские фермеры повышают качество сельхозпродукции «борщевого набора»
Браконьерам, орудующим в Тюменской области, увеличили таксу за незаконную рыбылку
«ПРОДО Тюменский бройлер» готовит для тюменцев новогодние вкусняшки
Участники викторины о Тюменской области могут получить полезные подарки
Юные тюменцы поучаствовали в региональном слете лидеров Российского движения школьников
В Уватском районе появится новый индустриальный парк
Тюменцам рассказали, как оказать первую помощь при растяжениях, ушибах и переломах
В Тюменской области активизировались мобильные мошенники
Тюменцы собирают пряжу, чтобы согреть вязаными вещами недоношенных малюток
130 человек из тюменских диаспор сразились за кубок «Дружбы народов»
Истории тюменцев станут частью спектакля о детстве
В Тюменской области снижаются темпы распространения ВИЧ-инфекции
Погода в Тюмени 1 декабря: повсеместно пройдет небольшой снег