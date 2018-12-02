СЕГОДНЯ 05:56 2018-12-02T05:56:30+03:00

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Тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в Норвегии. В Лиллехаммере сегодня, 2 декабря, завершается международный трехдневный мини-тур.

Накануне, 1 декабря, состоялась индивидуальная гонка на 10 и 15 км свободным стилем. Первым к финишу пришел норвежец Щур Рёте. Он показал время 36.34.0.

Вторым стал Дедрик Тоенсет (Норвегия), а третьим - тюменец Денис Спицов, который устпил лидеру гонки всего 28.6 секунд.

На старт выходили еще три тюменца, сообщили в Федерации лыжных гонок России. Александр Большунов занял 19 место с результатом + 1.26.7, Иван Якимушкин стал 26-м (+1.42.9), а Глеб Ретивых - 64-м (+3.32.8).