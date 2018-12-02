"Кросскультурный штурм-2018" завершился в Тюменском районе

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-02T10:37:44+03:00

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"Кросскультурный штурм-2018" завершился в селах Тюменского района. Он проходил в течение полугода в посёлках Богандинский, Винзили и Боровский. За это время более 800 жителей района приняли участие в межкультурном диалоге.

Так, летом в коворкингах библиотек района состоялись «Школы актива», в которых прошли обучение 75 ребят. Они штурмовали знания по темам: народы Тюменского района, религии мира, конфессии Тюменского района, межнациональные, межконфессиональные конфликты, управление конфликтами, киберэкология, новейшие информационные технологии, способы взаимодействия с информацией в XXI веке. Осенью подростки участвовали в различных акциях. Подведение итогов состоялось на форуме, где три команды решали задачи по межкультурному общению и информационной безопасности в Интернете.

В зрительном зале Дворца культуры поселка Богандинский яблоку негде было упасть, форум вызвал большой интерес. Состязание было нешуточным. Участники соревновались в изготовлении социальных роликов на тему "Защити младшего брата от беды», представляли конфликтные ситуации и способы их разрешения, отвечали на вопросы о народах и конфессиях Тюменского района, героях Великой Отечественной войны и героях России, брали интервью у волонтеров и людей из зала.

В итоге победу одержала команда Богандинского. И победители, и участники, и организаторы результатами проекта довольны. Говорят: благодаря таким форумам ребята учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, подставлять другу плечо, чувствовать себя нужными и полезными обществу, начинают понимать, что значит быть командой и испытывать радость победы и горечь неудач.

Как рассказывает один из организаторов штурма Ольга Пушкаревич, «cross-cultural storming» - название авторское, не употреблялось нигде ранее. Его придумали совместно с ребятами, участниками предыдущих проектов. Оно - аналог термина «Межкультурный тренинг», но более современное и динамичное. Реализовать проект получилось благодаря победе в первом конкурсе грантов Президента России в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.