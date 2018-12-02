Школьница из тюменского села сделала «Шаг в будущее»

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-02T09:10:41+03:00

На конкурсе Анна Шанаурова презентовала историю своего села

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Анна Шанаурова из Тюменского района заняла призовое место в соревновании молодых исследователей. Ученица 10 класса Онохинской средней школы Тюменского района приняла участие в конкурсе «Шаг в будущее», который прошел в Челябинске. В нем участвовали юные ученые УрФО. Об этом сообщает «Мегатюмень».

На соревнованиях Анна Шанаурова представляла Тюменскую область с презентацией «Исследование истории села Онохино». Выступление старшеклассницы получило высокую оценку, эксперты признали работу одной из лучших, присвоив Анне почетное второе место.

Анна трудилась над своей работой вместе с научным руководителем Юлией Гончар, учителем истории и обществознания Онохинской школы.

Напомним, «Шаг в будущее» - это российская научно-социальная программа для школьников и молодежи, ее главная цель - поддержка и воспитание молодых талантов, занимающихся наукой и техникой.