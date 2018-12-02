2018-12-02T09:10:41+03:00
Общество

Школьница из тюменского села сделала «Шаг в будущее»

На конкурсе Анна Шанаурова презентовала историю своего села
Мария ШЕСТАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Анна Шанаурова из Тюменского района заняла призовое место в соревновании молодых исследователей. Ученица 10 класса Онохинской средней школы Тюменского района приняла участие в конкурсе «Шаг в будущее», который прошел в Челябинске. В нем участвовали юные ученые УрФО. Об этом сообщает «Мегатюмень».

На соревнованиях Анна Шанаурова представляла Тюменскую область с презентацией «Исследование истории села Онохино». Выступление старшеклассницы получило высокую оценку, эксперты признали работу одной из лучших, присвоив Анне почетное второе место.

Анна трудилась над своей работой вместе с научным руководителем Юлией Гончар, учителем истории и обществознания Онохинской школы.

Напомним, «Шаг в будущее» - это российская научно-социальная программа для школьников и молодежи, ее главная цель - поддержка и воспитание молодых талантов, занимающихся наукой и техникой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рубин» сыграет домашний матч с питерским «Динамо»
Тюменские врачи-нейрохирурги спасли жизнь новорождённой со спинномозговой грыжей
У тюменцев уже три медали на Кубке России по лыжным гонкам и биатлону среди слепых
Жителей Тобольска научат делать более яркими городские мероприятия
В Тюменском районе Совет отцов займется профилактикой подростковой преступности
Тюменский лыжник Денис Спицов выиграл бронзовую медаль в Норвегии
Погода 2 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло
Тюменские детки-инвалиды прогулялись по Арт-бульвару и парку «Беззаботных развлечений»
Тюменцы рисуют маркером в шкафу, который путешествует по торговым центрам
Православную выставку в Тюмени посетили больше тысячи жителей региона
Национальный форум соберет в Тюмени молодых лидеров международного образования
В Тюмени 150 косплееров сразятся за призовой фонд в 150 тысяч рублей
Тюменские фермеры повышают качество сельхозпродукции «борщевого набора»
Браконьерам, орудующим в Тюменской области, увеличили таксу за незаконную рыбылку
«ПРОДО Тюменский бройлер» готовит для тюменцев новогодние вкусняшки
Участники викторины о Тюменской области могут получить полезные подарки
Юные тюменцы поучаствовали в региональном слете лидеров Российского движения школьников
В Уватском районе появится новый индустриальный парк
Тюменцам рассказали, как оказать первую помощь при растяжениях, ушибах и переломах
В Тюменской области активизировались мобильные мошенники
Тюменцы собирают пряжу, чтобы согреть вязаными вещами недоношенных малюток
130 человек из тюменских диаспор сразились за кубок «Дружбы народов»
Истории тюменцев станут частью спектакля о детстве
В Тюменской области снижаются темпы распространения ВИЧ-инфекции
Погода в Тюмени 1 декабря: повсеместно пройдет небольшой снег