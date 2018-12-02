2018-12-02T07:08:24+03:00
Общество

Жителей Тобольска научат делать более яркими городские мероприятия

В городе пройдут курсы по проектному менеджменту
Маргарита КАЛИНКИНА
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Курсы по event-менеджменту пройдут 6 декабря в Тобольске в мультицентре «Моя территория» (Красноармейская, 6 корп.4). Участники научатся азам администрирования городских событий.

Специалистам этой сферы эксперты расскажут, как вовлекать в мероприятия как можно больше народу. В частности, расскажут, как организовывать события, как продвигать их в средствах массовой информации и социальных сетях, как делать интересными для людей и как развивать знания и навыки самих организаторов.

Каждый участник получит «зачетку», в которой будут проставляться отметки за посещение занятий. По результатам образовательной программы тоболяки смогут пройти стажировки в проектах мультицентра и на практике познакомиться с организацией мероприятий разных тематик и масштабов.

Горожанам предлагают принять участие в формировании плана мастер-классов и пройти опрос здесь. Участие в проекте бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

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