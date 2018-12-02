В Тюменском районе Совет отцов займется профилактикой подростковой преступности

СЕГОДНЯ 06:06 2018-12-02T06:06:09+03:00

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Профилактикой подростковой преступности в селе Онохино Тюменского района будет заниматься Совет отцов. Его родители специально создали в местной школе. Теперь родители будут организовывать совместный отдых с детьми.

Такое решение было принято на круглом столе, в котором приняли участие педагоги, родители, депутаты, дружинники, инспектора по делам несовершеннолетних, сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Взрослые обсуждали, почему некоторые подростки бездумно проводят свободное время, хотя в селе есть все возможности для интересного досуга: спортшкола, школа искусств, кружки в Доме культуры и в школе. Чего не хватает ребятам, пойманным на кражах в магазинах или нарушающим общественный порядок? Пришли к общему мнению – не хватает внимания и контроля родителей, особенно со стороны мужчин.

Поэтому теперь отцы-общественники будут помогать подросткам разбираться в трудных ситуациях, проблемах в семье или школе, увлекать интересным делом.