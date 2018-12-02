2018-12-02T04:53:19+03:00
Общество

Погода 2 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло

Температура воздуха поднимется до -5 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 2 декабря в Тюмени: пасмурно и теплоПогода 2 декабря в Тюмени: пасмурно и теплоФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Воскресенье, 2 декабря, в Тюменской области будет облачным. Пройдет небольшой, а местами умеренный снегопад. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит -5 -12 градусов.

В Тюмени день будет теплым, но немного пасмурным. Столбики термометров покажут -5 -8 градусов. Утром пройдет небольшой снежок, днем без осадков. Ветер 4-8 м/с.

В Тобольске утром сильный снегопад, после обеда без осадков. Утром -14, к вечеру потеплеет до -9. Ветер 3-9 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске небольшой снег в течение всего дня. Температура воздуха утром -12, вечером -7. Ветер 4-9 м/с.

В Ишиме умеренный снегопад в течение всего дня и -10 -8 градусов. Ветер 6-12 м/с.

В России в этот день свой профессиональный праздник отмечают банковские работники.

В народном календаре 2 декабря назван Авдеем Радетелем. На Руси на Авдея было принято стучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам — по поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом. Также на Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили наши предки. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав.

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