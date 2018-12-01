Тюменцы рисуют маркером в шкафу, который путешествует по торговым центрам

СЕГОДНЯ 17:14 2018-12-01T17:14:11+03:00

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Необычный шкаф появился в тюменских торговых центрах. В него можно зайти и оставить свой след, разрисовав стены маркером, сообщает «Мегатюмень».

В городе проходит акция «It is шкаф». Организаторами которой стали местная инициативная молодежь и команда международного проекта talk-форум Культuritsa, который состоится 9 декабря.

Этой акцией тюменцев приглашают принять участие в проекте с мастер-классами от экспертов из стран СНГ по направлениям: социальное предпринимательство, урбанистика, творчество, креативные индустрии и медиа.

- Форум пройдет по шести творческим и креативным направлениям. История про шкаф о том, что даже в самой простой вещи кроется огромный потенциал, а также уйма всего интересного. Изначально он выглядит, будто бы обычный предмет мебели, но открыв его, можно увидеть, что он разрисован и креативно оформлен, - рассказала руководитель проекта Дарья Ермакова.

Регистрация на форум доступна по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/talk-forum-kuluritsa/.

К слову, форум Культuritsa проходит уже в третий раз. Так, в сентябре 2017 года был организован блогер-квест - страны СНГ отправляли и принимали блогера, тестировавшего в течение пяти дней культурную среду другой страны, а в декабре того же года стартовал Артist-quest Культuritsa, в котором приняли участие художники.