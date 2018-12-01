Православную выставку в Тюмени посетили больше тысячи жителей региона

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-01T16:06:20+03:00

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В Тюмени завершилась XIII предрождественская Сибирская Православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатство России».

Как сообщили представители организатора, Тобольской митрополии, за десять дней мероприятие посетили свыше тысячи жителей Тюмени и других городов области. В ней приняли участие около 250 представителей православных приходов, монастырей, издательств, различных мастерских и пасек как из России, так и из Украины, Белоруссии и Греции.

С праздником и с закрытием гостей поздравил благочинный Тюменского округа, настоятель храма Всех святых протоиерей Андрей Сбитнев, который вместе со священниками тюменских храмов совершил благодарственный молебен.

Затем здесь выступил специально прибывший хор Тобольской духовной семинарии, исполнивший церковные и народные песни, сообщает «Тюменская область сегодня».