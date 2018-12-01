Национальный форум соберет в Тюмени молодых лидеров международного образования

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-01T15:14:11+03:00

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В Тюмени 15 декабря начнет работу III Национальный форум молодых лидеров международного образования COMMUNITY. Он проводится Тюменским государственным университетом и Erasmus Student Network-Russia при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Тюменской области. Организаторы форума предлагают "строить мосты там, где другие строят стены".

Задача встречи - создание условий для формирования профессионального сообщества молодых лидеров и молодежных организаций в сфере международного образования.

В ходе трехдневного мероприятия участники обсудят ключевые вызовы международного образования и пути их решения в рамках сессий по обмену опытом и тренингов.

Тренеры форума сами были иностранными студентами и сегодня успешно реализуют молодежные проекты в сфере международного образования. Впервые в Россию для участия Форума приедет президент ESN Жоао Пинто. Также в рамках Форума состоится панельная дискуссия с выпускниками Программы Фулбрайта Урало-Сибирского региона.

Программа Форума разрабатывается совместно с крупнейшей в Европе молодежной организацией в сфере интеграции местных и иностранных студентов и продвижения мобильности – Erasmus Student Network – объединяющей более 40 стран и 500 секций (Россия вошла в ESN в 2014 году).