В Тюмени 150 косплееров сразятся за призовой фонд в 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-01T14:06:15+03:00

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В Тюмени состоится одно из самых масштабных событий косплея в регионе. В рамках Гранд-финала открытого международного Кубка России по киберспорту состоится косплей-конвент. 15 и 16 декабря 150 косплееров сразятся за призовой фонд в 150 тысяч рублей.

Зрителей ждут захватывающие сражения, невероятные игры, тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарка. В качестве судей приглашены звезды косплея –Майкл Мураки, Рей и Риоко. Майкл Мураки входит в топ-10 косплееров, точно попавших в образ, по мнению журнала «Игромания». Рей и Риоко –участницы и победительницы множества фестивалей. Они неоднократно были в составе жюри конкурсов косплея на фестивалях разных городов России, а также отборочных туров международного косплей-ивента в Японии World Cosplay Summit.

Звездные гости не только будут оценивать участников, но и дадут автограф всем желающим, а также устроят мастер-классы. Мероприятие состоится в Легкоатлетическом манеже. Регистрация участников проходит на сайте Федерации компьютерного спорта России, сообщает «Тюменская линия».